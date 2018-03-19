В прошлом году на 78% больше украинских трудовых мигрантов платили соцвзносы в Польше

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17955 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23064 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76942 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109281 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116605 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133062 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146787 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В прошлом году на 78% больше украинских трудовых мигрантов платили соцвзносы в Польше

В прошлом году на 78% больше украинских трудовых мигрантов платили соцвзносы в Польше

Киев  •  УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины, что на 78% больше, чем годом ранее. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказал президент Конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук, передает корреспондент УНН.

"В 2017 году наблюдалось увеличение количества трудоустроенных украинцев в Польше - 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины платили взносы в польскую систему соцстрахования, это на 78% больше, чем 2016 году (172 тысячи)", - сказал он.

Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.

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