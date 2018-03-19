В прошлом году на 78% больше украинских трудовых мигрантов платили соцвзносы в Польше

"В 2017 году наблюдалось увеличение количества трудоустроенных украинцев в Польше - 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины платили взносы в польскую систему соцстрахования, это на 78% больше, чем 2016 году (172 тысячи)", - сказал он.

Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.