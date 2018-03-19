В прошлом году на 78% больше украинских трудовых мигрантов платили соцвзносы в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины, что на 78% больше, чем годом ранее. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказал президент Конфедерации работодателей Украины Олег Шевчук, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году наблюдалось увеличение количества трудоустроенных украинцев в Польше - 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины платили взносы в польскую систему соцстрахования, это на 78% больше, чем 2016 году (172 тысячи)", - сказал он.
Напомним, в Польше насчитали более двух миллионов мигрантов из Украины.