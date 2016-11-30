Торговельні павільйони горіли у Києві

Так, 30 листопада о 1:27 до рятувальників надійшло повідомлення з приводу займання по вул. Старовокзальній, 1.

На місці події з'ясувалося, що у пішохідному переході сталося загоряння у торгівельному павільйоні з продажу одягу з подальшим розповсюдженням вогню на два поруч розташовані павільйони. Вже о 2:04 рятувальники ліквідували пожежу.

Для ліквідації пожежі були задіяні 8 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві. Постраждалих внаслідок пожежі не було.