Торговельні павільйони горіли у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вночі 30 листопада у Києві по вул. Старовокзальній сталося загоряння у торгівельному павільйоні з продажу одягу з подальшим розповсюдженням вогню на два поруч розташовані павільйони. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 30 листопада о 1:27 до рятувальників надійшло повідомлення з приводу займання по вул. Старовокзальній, 1.
На місці події з'ясувалося, що у пішохідному переході сталося загоряння у торгівельному павільйоні з продажу одягу з подальшим розповсюдженням вогню на два поруч розташовані павільйони. Вже о 2:04 рятувальники ліквідували пожежу.
Для ліквідації пожежі були задіяні 8 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві. Постраждалих внаслідок пожежі не було.