Торговые павильоны горели в Киеве

Так, 30 ноября в 1:27 к спасателям поступило сообщение по поводу возгорания по ул. Старовокзальной, 1.

На месте происшествия выяснилось, что в пешеходном переходе произошло возгорание в торговом павильоне по продаже одежды с последующим распространением огня на два рядом расположенные павильоны. Уже в 2:04 спасатели ликвидировали пожар.

Для ликвидации пожара были задействованы 8 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве. Пострадавших в результате пожара не было.