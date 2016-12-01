Торгівців наркотиками викрили правоохоронці на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Хмельниччині викрито злочинну групу, яка займалась збутом наркотичних речовин. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, 30 листопада 2016 року правоохоронцями викрито групу осіб, яка упродовж 2015-2016 років займались виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом наркотичної речовини – марихуани на території Хмельниччини.
За вказаним фактом у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виготовлення, придбання, перевезення та збут наркотиків) КК України.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання членів злочинної групи виявлено та вилучено майже 12 кілограм наркотичної речовини.
Наразі трьох осіб із вказаної групи затримано та повідомлено про підозру у виготовленні та збуті наркотиків.
Досудове розслідування триває.