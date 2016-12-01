Торговцев наркотиками разоблачили правоохранители Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом наркотических веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Так, 30 ноября 2016 года правоохранителями разоблачена группа лиц, которая на протяжении 2015-2016 годов занималась изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и сбытом наркотического вещества - марихуаны на территории области.
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, приобретение, перевозка и сбыт наркотиков) УК Украины.
Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства членов преступной группы выявлено и изъято почти 12 кг наркотического вещества.
Сейчас три человека из указанной группы задержаны и им сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте наркотиков.
Досудебное расследование продолжается.