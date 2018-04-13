Топ-менеджер Рибалки розповів, хто давав йому вказівки торгувати з ОРДЛО

ukru
Ексклюзив
14:20 • 116528 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 114472 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 230847 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 170420 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 254117 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 189637 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 223163 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 232396 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243791 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135164 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
64 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 177651 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 127906 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 116453 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 92702 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 76462 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 57811 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 116552 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 230883 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 254142 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 253061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 51585 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 48639 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 76462 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 116453 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 127906 перегляди
Актуальне
Топ-менеджер Рибалки розповів, хто давав йому вказівки торгувати з ОРДЛО

Топ-менеджер Рибалки розповів, хто давав йому вказівки торгувати з ОРДЛО

Київ • УНН

 • 17741 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом червня 2016 - жовтня 2017 рр засуджений за пособництво у фінансуванні тероризму Юрій Джабраїлов виконував обов'язки представника компанії ТОВ "Снек Експорт" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в рішенні Зарічного суду Сум, передає УНН з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

ТОВ "Снек Експорт" належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.

Повідомляється, що роботу з організації схем продажу снеків у торгових мережах на окупованих територіях менеджер Джабраїлов виконував під керівництвом іншої особи, яка теж перебуває під слідством. Разом вони працювали на розширення мереж збуту снеків ТОВ “Снек Експорт”.

"ОСОБА_3 (Джабраїлов - ред.) при цьому виконував всі організаційно-господарські вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо виконання раніше узгодженого і обопільно відомого плану дій, з метою розширення торгівельних мереж та обсягів продаж комерційних товарів снекової та непродовольчої груп виробництва ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" на території підконтрольній терористичній організації. Обробляв доведені йому завдання по кількості поставок, асортименту, залишків продукції у того чи іншого дистрибютора (ТОВ "ФОРС-Плюс" та ФОП "Гаврильченко Денис Юрійович") оплати за продукцію, в тому числі питання перетинання товаром кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Донецької та Луганської областей), а також питання оплати відповідних платежів, що підлягали сплаті при перетинанні товаром кордону між Російською Федерацією та Україною (на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей), питання маркетингу, інші робочі питання які виникали під час постачання товару та оплати за його поставку", - йдеться у документі.

Також, згідно тексту судового рішення, Джабраїлов майже щоденно через "Viber" та "Skype" доповідав особі, яка теж перебуває під слідством, про обсяги наявної у дистрибюторів продукції, надходження грошових коштів за вчинені приховані поставки та організацію подальшого продажу поставленої продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також "спільно із невстановленими службовими особами так званих ТОВ "ФОРС-Плюс" та ФОП "Гаврильченко Денис Юрійович" організовував постачання даної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану і сприяв наданню фінансових активів до так званого бюджету терористичної організації "ЛНР" у вигляді так званих "митних платежів", тим самим сприяв фінансуванню терористичної організації "ЛНР".

Нагадаємо, у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму підозрюється окрім Джабраїлова ще один топ-менеджер ТОВ “Снек Експорт” - Денис Пробачай. Він наразі перебуває під вартою. Прокурори нещодавно оголосили про готовність передачі справи до суду.

Також нагадаємо, що прокурори у справі напередодні надали суду докази смс-листування топ-менеджерів Рибалки з питань поставок снеків S.Group в ОРДЛО. Також, за даними слідства, аби торгувати з окупованими територіями, люди депутата підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.09
Brent
$73.18
Bitcoin
$86,583.00
S&P 500
$5,717.35
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,051.31
Ethereum
$2,015.79