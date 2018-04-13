Топ-менеджер Рибалки розповів, хто давав йому вказівки торгувати з ОРДЛО

ТОВ "Снек Експорт" належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.

Повідомляється, що роботу з організації схем продажу снеків у торгових мережах на окупованих територіях менеджер Джабраїлов виконував під керівництвом іншої особи, яка теж перебуває під слідством. Разом вони працювали на розширення мереж збуту снеків ТОВ “Снек Експорт”.

"ОСОБА_3 (Джабраїлов - ред.) при цьому виконував всі організаційно-господарські вказівки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження щодо виконання раніше узгодженого і обопільно відомого плану дій, з метою розширення торгівельних мереж та обсягів продаж комерційних товарів снекової та непродовольчої груп виробництва ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" на території підконтрольній терористичній організації. Обробляв доведені йому завдання по кількості поставок, асортименту, залишків продукції у того чи іншого дистрибютора (ТОВ "ФОРС-Плюс" та ФОП "Гаврильченко Денис Юрійович") оплати за продукцію, в тому числі питання перетинання товаром кордону між Україною та Білорусією, а в подальшому з Білорусії до Російської Федерації та в Україну (на територію Донецької та Луганської областей), а також питання оплати відповідних платежів, що підлягали сплаті при перетинанні товаром кордону між Російською Федерацією та Україною (на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей), питання маркетингу, інші робочі питання які виникали під час постачання товару та оплати за його поставку", - йдеться у документі.

Також, згідно тексту судового рішення, Джабраїлов майже щоденно через "Viber" та "Skype" доповідав особі, яка теж перебуває під слідством, про обсяги наявної у дистрибюторів продукції, надходження грошових коштів за вчинені приховані поставки та організацію подальшого продажу поставленої продукції на тимчасово окупованих територіях Луганської області, а також "спільно із невстановленими службовими особами так званих ТОВ "ФОРС-Плюс" та ФОП "Гаврильченко Денис Юрійович" організовував постачання даної продукції на тимчасово окуповану територію Луганської області, тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану і сприяв наданню фінансових активів до так званого бюджету терористичної організації "ЛНР" у вигляді так званих "митних платежів", тим самим сприяв фінансуванню терористичної організації "ЛНР".

Нагадаємо, у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму підозрюється окрім Джабраїлова ще один топ-менеджер ТОВ “Снек Експорт” - Денис Пробачай. Він наразі перебуває під вартою. Прокурори нещодавно оголосили про готовність передачі справи до суду.

Також нагадаємо, що прокурори у справі напередодні надали суду докази смс-листування топ-менеджерів Рибалки з питань поставок снеків S.Group в ОРДЛО. Також, за даними слідства, аби торгувати з окупованими територіями, люди депутата підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.