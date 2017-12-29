ТОП-5 популярних тем серед петицій на сайті Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У розділі електронних петицій, які направляються на ім’я Президента України, найчастіше українці пропонують скоротити кількість народних депутатів та пересадити народних обранців на відчизнянні авто. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на сайт голови держави.
Так, на першому місці серед найбільш повторюваних за змістом петицій, займає ідея скорочення кількості народних депутатів України.
“Треба скоротити депутатів у раді. Більшість депутатів у раді нічим не займаються, не додалось грошей у бюджет країни. Вони просто сидять та піднімають собі зарплатню. Скорочення депутатів — це менше фінансування ВР”, — йдеться в одній з петицій.
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Друге місце за кількістю повторювання, посідає ідея зменшення заробітної платні народним обранцям та держслужбовцям, та відміна оплати оренди житла.
“Про призначення заробітної плати депутатам, їх помічникам, та іншим держслужбовцям на рівні прожиткового мінімуму встановленого в державі”, — найменш емоційно пропонує один з авторів петиції.
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На третьому місці серед популярних ідей в електронних петиціях - є пропозиція пересадити держслужбовців на вітчизняні автомобілі.
“Продати державні автомобілі іноземного походження (наприклад Лексус, Хюндаі або Тойоти) які перебувають на балансі прокуратури, депутатів у ВР України і замість них придбати вітчизняний автором (наприклад „Славути“)”, — пропонує автор петиції.
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На четвертому місці серед популярних ідей, знаходиться пропозиції довічно засуджувати держслужбовців за хабарі. Хоча деякі українці пропонують повернути для українських чиновників найвищу міру покарання — смерту кару.
На п’ятому місці - депортація екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.