ТОП-5 популярних тем серед петицій на сайті Президента України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22200 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54982 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 69196 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68679 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98571 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73204 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83182 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95789 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88056 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188696 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5702 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 3652 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 5314 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5822 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11591 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 69195 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188696 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342808 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277420 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14710 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13466 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68678 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21057 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26151 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

ТОП-5 популярних тем серед петицій на сайті Президента України

Київ • УНН

 • 13514 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У розділі електронних петицій, які направляються на ім’я Президента України, найчастіше українці пропонують скоротити кількість народних депутатів та пересадити народних обранців на відчизнянні авто. Про це повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на сайт голови держави.

ТОП-5 популярних тем серед петицій на сайті Президента України

Так, на першому місці серед найбільш повторюваних за змістом петицій, займає ідея скорочення кількості народних депутатів України.

“Треба скоротити депутатів у раді. Більшість депутатів у раді нічим не займаються, не додалось грошей у бюджет країни. Вони просто сидять та піднімають собі зарплатню. Скорочення депутатів — це менше фінансування ВР”, — йдеться в одній з петицій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці просять Президента вирішити проблеми харчування дітей у школах

Друге місце за кількістю повторювання, посідає ідея зменшення заробітної платні народним обранцям та держслужбовцям, та відміна оплати оренди житла.

“Про призначення заробітної плати депутатам, їх помічникам, та іншим держслужбовцям на рівні прожиткового мінімуму встановленого в державі”, — найменш емоційно пропонує один з авторів петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президента закликали висунути Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури

На третьому місці серед популярних ідей в електронних петиціях - є пропозиція пересадити держслужбовців на вітчизняні автомобілі.

“Продати державні автомобілі іноземного походження (наприклад Лексус, Хюндаі або Тойоти) які перебувають на балансі прокуратури, депутатів у ВР України і замість них придбати вітчизняний автором (наприклад „Славути“)”, — пропонує автор петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенка просять дозволити ввести смертну кару за корупцію

На четвертому місці серед популярних ідей, знаходиться пропозиції довічно засуджувати держслужбовців за хабарі. Хоча деякі українці пропонують повернути для українських чиновників найвищу міру покарання — смерту кару.

На п’ятому місці - депортація екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54