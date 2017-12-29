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ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

Киев • УНН

 • 13514 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В разделе электронных петиций, направляемых на имя Президента Украины, чаще всего украинцы предлагают сократить количество народных депутатов и пересадить народных избранников на отечественные авто. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

Так, на первом месте среди наиболее повторяющихся по содержанию птиций, занимает идея сокращения количества народных депутатов Украины.

"Надо сократить депутатов в Раде. Большинство депутатов в Раде ничем не занимаются, не добавилось денег в бюджет страны. Они просто сидят и поднимают себе зарплату. Сокращение депутатов - это меньшее финансирование ВР", - говорится в одной из петиций.

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Второе место, по количеству повторения, занимает идея уменьшения заработной платы народным избранникам и госслужащим, и отмена оплаты аренды жилья.

"О назначении заработной платы депутатам, их помощникам, и другим госслужащим на уровне прожиточного минимума, установленного в государстве", - наименее эмоционально предлагает один из авторов петиции.

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На третьем месте, среди популярных идей, в электронных петициях - есть предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили.

"Продать государственные автомобили иностранного происхождения (например Лексус, Хюндай или Тойоты), которые находятся на балансе прокуратуры, депутатов в ВР Украины и вместо них приобрести отечественный автором (например "Славуты")", - предлагает автор петиции.

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На четвертом месте, среди популярных идей, находится предложения пожизненно осуждать госслужащих за взятки. Хотя некоторые украинцы предлагают вернуть для украинских чиновников высшую меру наказания - смертную казнь.

На пятом месте - депортация экс-президента Грузии Саакашвили.

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