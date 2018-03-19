Топ-10 серіалів весни: містичний трилер, фантастика і драма про супергероя

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Київ • УНН

 • 19122 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Так, як погода за вікном поки не кличе гуляти, необхідно придумати про цікаве проведення часу вдома - наприклад, подивитися цікавий і захоплюючий серіал. УНН підготував добірку найцікавіших серіалів, які вийдуть цього сезону.

"Смертельний потяг"

Серіал про старшу школу, в якій є свої лідери - три дівчини, які тримають в напрузі всіх інших. Чорна комедія про аутсайдера, який планує замах на життя крутих школярів, які залякують і принижують інших. Прем'єра відбулася 7 березня.

"Розповідь служниці", 2 сезон

Продовження серіалу, який отримав "Еммі" за звання "Кращого серіалу 2018 року", вийде на екрани 25 квітня. В основі "Оповідання служниці" лежить роман Маргарет Етвуд, жанр - антиутопія. Сюжет про те, як в США до влади шляхом перевороту прийшла тоталітарна теократія. Через зниження народжуваності нечисленних дітородних жінок продають у будинки могутніх сімей як майно, щоб такі сім'ї могли мати дітей. У центрі історії - служниця в такій системі Оффред.

"Світ Дикого Заходу", 2 сезон

Одна з найгучніших серіальних прем'єр цього року. У центрі сюжету шоу знаходиться парк розваг, наповнений максимально реалістичними андроїдами. Всі вони створені для того, щоб догоджати примхам численних відвідувачів, навіть якщо це буде коштувати їм життя. Другий сезон отримає оновлений акторський склад і розширену географію. Прем'єра відбудеться 22 квітня.

"Терор"

Містичний трилер, в основу якого ліг однойменний роман американського письменника Дена Сіммонса і реальна історія арктичних експедицій. Згідно з сюжетом, події якого розгортаються в 1845 році, до північного узбережжя Канади відправляються два судна "Терор" і "Ельбрус", очолювані досвідченим полярником Джоном Франкліном. Мета експедиції - знайти прохід з Атлантичного океану в Тихий. Через якийсь час обидва корабля зникають з невідомих причин. Прем'єра запланована на 26 березня.

"Криптон"

Приквел історії про Супермена, в якій мова йде про дідуся знаменитого супергероя. У центрі подій - революція на Криптоні. Прем'єра першого сезону запланована на 21 березня.

"Джесіка Джонс", 2 сезон

Американський телесеріал про одного з персонажів коміксів Marvel, головну роль в якому грає Крістен Ріттер. Джессіка Джонс пережила трагічні події, після яких отримала велику силу. Вона має своє детективне агентство, багато п'є і страждає від самотності. Джонс намагається налагодити своє життя і помститися своєму кривднику. Всі серії другого сезону були викладені в мережу 8 березня.

Загублені в космосі

До середини ХХI століття Земля виявляється практично на межі виснаження - за підрахунками, її ресурсів вистачить на зовсім нетривалий час. Сумний прогноз змушує астронавта і видатного вченого Джона Робінсона піти на серйозний крок. Разом зі своєю сім'єю він відправляється колонізувати іншу придатну для проживання планету, проте десь в дорозі корабель губиться і зазнає аварії, так і не досягнувши пункту призначення. Фантастичний серіал вийде на екрани 13 квітня.

"Довіра"

У центрі уваги серіалу сюжет, заснований на реальній події, що відбулася в сімдесят третьому році минулого століття. Історія переносить глядачів в Рим. Саме тут пропав онук однієї впливової людини Жан Поля Гетті, який є власником численних нафтових свердловин і заводів з переробки нафти. Прем'єра серіалу запланована на 26 березня.

"Пожежна станція 19"

Освітлення популярного медичного шоу "Анатомія Грей" розповість про пожежну станцію і її працівників, які щодня ризикують собою заради порятунку людей. У центрі уваги, природно, виявиться і їх особисте життя. Прем'єра відбудеться 22 березня.

"Школа драми"

Історія про замкнутого і невпевненого в собі чоловіка Лу Мадзукеллі, який вирішив очолити шкільний театральний гурток. Однак в підопічні йому дістаються не найлегші діти - у багатьох з них є безліч особистих проблем, та й в цілому вони не дуже зацікавлені в заняттях і сценічних постановках. Прем'єра молодіжної музичної драми відбулася 14 березня.

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