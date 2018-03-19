Топ-10 сериалов весны: мистический триллер, фантастика и драма о супергерое

"Смертельное влечение"

Сериал о старшей школе, в которой есть свои лидеры – три девушки, которые держат в напряжении всех остальных. Чёрная комедия об аутсайдере, который планирует покушение на жизнь крутых школьников, которые запугивают и унижают остальных. Премьера состоялась 7 марта.

"Рассказ служанки", 2 сезон

Продолжение сериала, получившего "Эмми" за звание "Лучшего сериала 2018 года", выйдет на экраны 25 апреля. В основе "Рассказа служанки" лежит роман Маргарет Этвуд, жанр – антиутопия. Сюжет о том, как в США к власти путем переворота пришла тоталитарная теократия. Из-за снижения рождаемости немногочисленных детородных женщин продают в дома могущественных семей как имущество, чтобы такие семьи могли иметь детей. В центре истории – служанка в такой системе Оффред.

"Мир Дикого Запада", 2 сезон

Одна из самых громких сериальных премьер этого года. В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы ублажать прихоти многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию. Премьера состоится 22 апреля.

"Террор"

Мистический триллер, в основу которого лег одноименный роман американского писателя Дэна Симмонса и реальная история арктических экспедиций. Согласно сюжету, события которого разворачиваются в 1845 году, к северному побережью Канады отправляются два судна "Террор" и "Эльбрус", возглавляемые опытным полярником Джоном Франклином. Цель экспедиции – найти проход из Атлантического океана в Тихий. Через какое-то время оба корабля исчезают по неизвестным причинам. Премьера запланирована на 26 марта.

"Криптон"

Приквел истории о Супермене, в которой речь идет о дедушке знаменитого супергероя. В центре событий – революция на Криптоне. Премьера первого сезона запланирована на 21 марта.

"Джессика Джонс", 2 сезон

Американский телесериал об одном из персонажей комиксов Marvel, главную роль в котором играет Кристен Риттер. Джессика Джонс пережила трагические события, после которых обрела сверхсилу. Она имеет свое детективное агентство, много пьет и страдает от одиночества. Джонс пытается наладить свою жизнь и отомстить своему обидчику. Все серии второго сезона были выложены в сеть 8 марта.

Затерянные в космосе

К середине ХХI века Земля оказывается практически на грани истощения – согласно подсчетам, ее ресурсов хватит на совсем непродолжительное время. Печальный прогноз вынуждает астронавта и выдающегося ученого Джона Робинсона пойти на серьезный шаг. Вместе со своей семьей он отправляется колонизировать другую пригодную для обитания планету, однако где-то в пути корабль теряется и терпит крушение, так и не достигнув пункта назначения. Фантастический сериал выйдет на экраны 13 апреля.

"Доверие"

В центре внимания сериала оказывается сюжет, основанный на реальном происшествии, имевшем место в семьдесят третьем году прошлого века. История переносит зрителей в Рим. Именно здесь пропал внук одного влиятельного человека Жан Поля Гетти, который является владельцем многочисленных нефтяных скважин и заводов по переработке нефти. Премьера сериала запланирована на 26 марта.

"Пожарная станция 19"

Осветление популярного медицинского шоу "Анатомия Грей" расскажет про пожарную станцию и ее работников, которые ежедневно рискуют собой ради спасения людей. В центре внимания, естественно, окажется и их личная жизнь. Премьера состоится 22 марта.

"Школа драмы"

История про замкнутого и неуверенного в себе мужчину Лу Мадзукелли, решившего возглавить школьный театральный кружок. Однако в подопечные ему достаются не самые легкие дети – у многих из них имеется множество личных проблем, да и в целом они не очень заинтересованы в занятиях и сценических постановках. Премьера молодежной музыкальной драмы состоялась 14 марта.