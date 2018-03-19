Топ-10 сериалов весны: мистический триллер, фантастика и драма о супергерое

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17955 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23064 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76942 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109281 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116605 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121935 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133062 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146787 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Киев  •  УНН

 • 19121 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Так как погода за окном пока не зовет гулять, необходимо придумать интересное времяпровождение дома – например, посмотреть интересный и увлекательный сериал. УНН подготовил подборку самых интересных сериалов, которые выйдут в этот сезон.

"Смертельное влечение"

Сериал о старшей школе, в которой есть свои лидеры – три девушки, которые держат в напряжении всех остальных. Чёрная комедия об аутсайдере, который планирует покушение на жизнь крутых школьников, которые запугивают и унижают остальных. Премьера состоялась 7 марта.

"Рассказ служанки", 2 сезон

Продолжение сериала, получившего "Эмми" за звание "Лучшего сериала 2018 года", выйдет на экраны 25 апреля. В основе "Рассказа служанки" лежит роман Маргарет Этвуд, жанр – антиутопия. Сюжет о том, как в США к власти путем переворота пришла тоталитарная теократия. Из-за снижения рождаемости немногочисленных детородных женщин продают в дома могущественных семей как имущество, чтобы такие семьи могли иметь детей. В центре истории – служанка в такой системе Оффред.

"Мир Дикого Запада", 2 сезон

Одна из самых громких сериальных премьер этого года. В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы ублажать прихоти многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию. Премьера состоится 22 апреля.

"Террор"

Мистический триллер, в основу которого лег одноименный роман американского писателя Дэна Симмонса и реальная история арктических экспедиций. Согласно сюжету, события которого разворачиваются в 1845 году, к северному побережью Канады отправляются два судна "Террор" и "Эльбрус", возглавляемые опытным полярником Джоном Франклином. Цель экспедиции – найти проход из Атлантического океана в Тихий. Через какое-то время оба корабля исчезают по неизвестным причинам. Премьера запланирована на 26 марта.

"Криптон"

Приквел истории о Супермене, в которой речь идет о дедушке знаменитого супергероя. В центре событий – революция на Криптоне. Премьера первого сезона запланирована на 21 марта.

"Джессика Джонс", 2 сезон

Американский телесериал об одном из персонажей комиксов Marvel, главную роль в котором играет Кристен Риттер. Джессика Джонс пережила трагические события, после которых обрела сверхсилу. Она имеет свое детективное агентство, много пьет и страдает от одиночества. Джонс пытается наладить свою жизнь и отомстить своему обидчику. Все серии второго сезона были выложены в сеть 8 марта.

Затерянные в космосе

К середине ХХI века Земля оказывается практически на грани истощения – согласно подсчетам, ее ресурсов хватит на совсем непродолжительное время. Печальный прогноз вынуждает астронавта и выдающегося ученого Джона Робинсона пойти на серьезный шаг. Вместе со своей семьей он отправляется колонизировать другую пригодную для обитания планету, однако где-то в пути корабль теряется и терпит крушение, так и не достигнув пункта назначения. Фантастический сериал выйдет на экраны 13 апреля.

"Доверие"

В центре внимания сериала оказывается сюжет, основанный на реальном происшествии, имевшем место в семьдесят третьем году прошлого века. История переносит зрителей в Рим. Именно здесь пропал внук одного влиятельного человека Жан Поля Гетти, который является владельцем многочисленных нефтяных скважин и заводов по переработке нефти. Премьера сериала запланирована на 26 марта.

"Пожарная станция 19"

Осветление популярного медицинского шоу "Анатомия Грей" расскажет про пожарную станцию и ее работников, которые ежедневно рискуют собой ради спасения людей. В центре внимания, естественно, окажется и их личная жизнь. Премьера состоится 22 марта.

"Школа драмы"

История про замкнутого и неуверенного в себе мужчину Лу Мадзукелли, решившего возглавить школьный театральный кружок. Однако в подопечные ему достаются не самые легкие дети – у многих из них имеется множество личных проблем, да и в целом они не очень заинтересованы в занятиях и сценических постановках. Премьера молодежной музыкальной драмы состоялась 14 марта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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