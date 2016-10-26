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Тонни медичних відходів зі Львова виявили біля міжнародної траси на Житомирщині

Київ • УНН

 • 9135 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Житомирщині, біля автотраси міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин, виявили тонни медичних відходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук, передає УНН.

Тонни медичних відходів зі Львова виявили біля міжнародної траси на Житомирщині

“На відстані в якихось 150 метрів від дороги, посеред поля, висипали три вантажівки побутового сміття, основу якого складали відходи від медичних препаратів.

Жахлива картинка та неймовірний сморід. Проте, аби зрозуміти більше, ми наблизилися ближче та натрапили на листівки і виписки з Львівського регіону.

Без сумніву, вся ця нечисть шириться різного роду "ділками" із Західного регіону. І проблема це не лише міста Львова, а всієї країни, яка інфікована корупцією, та, звісно, бездіяльністю влади, яка як явище відсутня від Північних районах Житомирщини”, — зазначив він.

О.Ніколайчук також наголосив, що відповідна заява про вчинення кримінального правопорушення буде скеровано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, небезпечні відходи зі Львівської області було виявлено нещодавно на Чернігівщині, Полтавщині та Вінниччині

Загалом в Україні накопичено вже понад 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких держава не виділяє коштів вже три роки.

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