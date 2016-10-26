Тонны медицинских отходов из Львова обнаружили у международной трассы на Житомирщине

"На расстоянии в каких-то 150 метров от дороги, посреди поля, высыпали три грузовика бытового мусора, основу которого составляли отходы от медицинских препаратов.

Ужасная картинка и невероятный запах. Однако, чтобы понять больше, мы приблизились ближе и наткнулись на открытки и выписки из Львовского региона.

Без сомнения, вся эта нечисть распространяется разного рода "дельцами" с западного региона. И проблема это не только Львова, а всей страны, которая инфицирована коррупцией, и, конечно, бездействием власти, которая как явление отсутствует в Северных районах Житомирщины ", - отметил он.

А.Николайчук также отметил, что соответствующее заявление о совершении уголовного преступления будет направлено в правоохранительные органы.

Напомним, опасные отходы из Львовской области было обнаружено недавно на Черниговщине, Полтавщине и Винниччине .

Всего в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых государство не выделяет средств уже три года .