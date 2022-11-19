То сніг, то дощ: якою буде погода в Україні до середини тижня

Прогноз на 20 листопада

Хмарно. Вночі без істотних опадів, лише у південно-західній частині, Кіровоградській і Черкаській областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; вдень у західних і північних областях невеликий мокрий сніг; у центральних та східних областях помірний мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; у південній частині помірний дощ, в Миколаївській і Херсонській областях подекуди значний дощ. Температура у західних (крім Закарпаття) і північних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні Одещини та в Криму до 18°; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень переважно східний, 7-12 м/с.

Прогноз на 21-22 листопада

Хмарно. 21 листопада у західних та північних областях вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на решті території опади переважно у вигляді дощу, вдень у південно-східних областях та на крайньому заході без опадів. 22 листопада у південних та східних областях дощ, на решті території без опадів, лише вночі у північних областях сніг, в центральних областях з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний (на півдні та сході країни переважно південний), 7-12 м/с, вдень 21 листопада та вночі 22 листопада у більшості центральних, південних та східних областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та в центральних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на півдні та сході країни вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, 21 листопада в Криму місцями 20°.

Прогноз на 23-24 листопада

23 листопада у східній та південно-східній частині, 24 листопада у західних областях дощ, вночі з мокрим снігом; на решті території переважно без опадів. Температура 23 листопада у західних та північних областях вночі 1-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°); на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-8° тепла, у південних областях 7-13° (на півдні Одещини та в Криму до 17°). 24 листопада у південній частині вночі 2-8° тепла, вдень 7-13° (в Криму до 17°); на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла.