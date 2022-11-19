То снег, то дождь: какой будет погода в Украине до середины недели

ukru
19:57 • 45200 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 77511 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 98885 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131731 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134380 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111106 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105004 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91433 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111149 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136453 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно

14 марта, 16:11 • 16315 просмотра
Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

14 марта, 16:18 • 18293 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 30098 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

20:56 • 17535 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 18536 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231193 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261649 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199264 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204582 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 45200 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97693 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117611 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120057 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127486 просмотра
Актуальное
То снег, то дождь: какой будет погода в Украине до середины недели

То снег, то дождь: какой будет погода в Украине до середины недели

Киев • УНН

 • 531865 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидается переменная погода – снег и дождь. Кроме того, ночью температура будет опускаться до 5° мороза, а днем может достигать 20° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз на 20 ноября

Облачно. Ночью без существенных осадков, только в юго-западной части, Кировоградской и Черкасской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица; днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег; в центральных и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица; в южной части умеренный дождь, в Николаевской и Херсонской областях местами значительный дождь. Температура в западных (кроме Закарпатья) и северных областях ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°, на юге Одесщины и в Крыму до 18°; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла. На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем ​​преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Прогноз на 21-22 ноября

Облачно. 21 ноября в западных и северных областях ночью небольшой снег, днем ​​умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории осадки преимущественно в виде дождя, днем ​​в юго-восточных областях и по крайней мере без осадков. 22 ноября в южных и восточных областях дождь, на остальной территории без осадков, лишь ночью в северных областях снег, в центральных областях с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица. В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный (на юге и востоке страны преимущественно южный), 7-12 м/с, днем ​​21 ноября и ночью 22 ноября в большинстве центральных, южных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в центральных областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла; на юге и востоке страны ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°, 21 ноября в Крыму местами 20°.

Прогноз на 23-24 ноября

23 ноября в восточной и юго-восточной части, 24 ноября в западных областях дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура 23 ноября в западных и северных областях ночью 1-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°) ; на остальной территории ночью от 1°тепла до 4° мороза, днем ​​2-8°тепла, в южных областях 7-13° (на юге Одесщины и в Крыму до 17°). 24 ноября в южной части ночью 2-8° тепла, днем ​​7-13° (в Крыму до 17°); на остальной территории ночью от 3°тепла до 2° мороза, днем ​​1-7°тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы