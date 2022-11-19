То снег, то дождь: какой будет погода в Украине до середины недели

Прогноз на 20 ноября

Облачно. Ночью без существенных осадков, только в юго-западной части, Кировоградской и Черкасской областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица; днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег; в центральных и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица; в южной части умеренный дождь, в Николаевской и Херсонской областях местами значительный дождь. Температура в западных (кроме Закарпатья) и северных областях ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза; в южной части ночью 0-5° тепла, днем ​​7-12°, на юге Одесщины и в Крыму до 18°; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла. На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-5 м/с, днем ​​преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Прогноз на 21-22 ноября

Облачно. 21 ноября в западных и северных областях ночью небольшой снег, днем ​​умеренный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории осадки преимущественно в виде дождя, днем ​​в юго-восточных областях и по крайней мере без осадков. 22 ноября в южных и восточных областях дождь, на остальной территории без осадков, лишь ночью в северных областях снег, в центральных областях с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица. В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный (на юге и востоке страны преимущественно южный), 7-12 м/с, днем ​​21 ноября и ночью 22 ноября в большинстве центральных, южных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и в центральных областях ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла; на юге и востоке страны ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°, 21 ноября в Крыму местами 20°.

Прогноз на 23-24 ноября

23 ноября в восточной и юго-восточной части, 24 ноября в западных областях дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура 23 ноября в западных и северных областях ночью 1-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°) ; на остальной территории ночью от 1°тепла до 4° мороза, днем ​​2-8°тепла, в южных областях 7-13° (на юге Одесщины и в Крыму до 17°). 24 ноября в южной части ночью 2-8° тепла, днем ​​7-13° (в Крыму до 17°); на остальной территории ночью от 3°тепла до 2° мороза, днем ​​1-7°тепла.