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"Тхне від тих, хто його зневажає": Кулеба підтримав військового, якого вигнали в тамбур потяга

"Тхне від тих, хто його зневажає": Кулеба підтримав військового, якого вигнали в тамбур потяга

Київ • УНН

 • 449917 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на скандал з українським військовим, якого попутники вигнали в тамбур потяга нібито через неприємний запах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кулеби.

Деталі

"В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат. Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що наразі про неї відомо, висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка", – написав Кулеба.

Міністр зазначив, що саме завдяки військовим ми живемо у вільній та незалежній Україні.

"І ті, хто трапився на його шляху в цьому потязі та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", – додав Кулеба.

Нагадаємо

Українського захисника, який повертався зі служби до Києва, вигнали у тамбур нібито через "поганий запах" від нього. Директор філії "Пасажирська компанія" АТ Укрзалізниця" Олександр Перцовський відреагував на інцидент і повідомив, що військового образили не залізничники, а пасажири.

Українські Національні Новини

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