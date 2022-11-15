"Тхне від тих, хто його зневажає": Кулеба підтримав військового, якого вигнали в тамбур потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на скандал з українським військовим, якого попутники вигнали в тамбур потяга нібито через неприємний запах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кулеби.
Деталі
"В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат. Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що наразі про неї відомо, висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка", – написав Кулеба.
Міністр зазначив, що саме завдяки військовим ми живемо у вільній та незалежній Україні.
"І ті, хто трапився на його шляху в цьому потязі та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", – додав Кулеба.
Нагадаємо
Українського захисника, який повертався зі служби до Києва, вигнали у тамбур нібито через "поганий запах" від нього. Директор філії "Пасажирська компанія" АТ Укрзалізниця" Олександр Перцовський відреагував на інцидент і повідомив, що військового образили не залізничники, а пасажири.