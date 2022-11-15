"Тхне від тих, хто його зневажає": Кулеба підтримав військового, якого вигнали в тамбур потяга

Деталі

"В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат. Складно встановити всі деталі цієї історії, але прочитавши все, що наразі про неї відомо, висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка", – написав Кулеба.

Міністр зазначив, що саме завдяки військовим ми живемо у вільній та незалежній Україні.

"І ті, хто трапився на його шляху в цьому потязі та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", – додав Кулеба.

Нагадаємо

Українського захисника, який повертався зі служби до Києва, вигнали у тамбур нібито через "поганий запах" від нього. Директор філії "Пасажирська компанія" АТ Укрзалізниця" Олександр Перцовський відреагував на інцидент і повідомив, що військового образили не залізничники, а пасажири.