"Пахнет от тех, кто презирает его": Кулеба поддержал военного, которого выгнали в тамбур поезда

Детали

"В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат. Сложно установить все детали этой истории, но прочитав все, что сейчас о ней известно, выражаю свою благодарность и уважение украинскому солдату, Виктору Ивановичу Якименко", – написал Кулеба.

Министр отметил, что именно благодаря военным мы живем в свободной и независимой Украине.

"И те, кто попался на его пути в этом поезде и не прошел тест на обычное человеческое достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им. Причем работники УЗ повели себя профессионально. Судя по всему, проблема отнюдь не в них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло". Пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает", – добавил Кулеба.

Напомним

Украинского защитника, который возвращался со службы в Киев, выгнали в тамбур якобы из-за "плохого запаха" от него. Директор филиала "Пассажирская компания "АО Укрзализныця" Александр Перцовский отреагировал на инцидент и сообщил, что военного оскорбили не железнодорожники, а пассажиры.