ТКГ в Мінську обговорила питання водопостачання Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Переговорники у Мінську домовилися про необхідність погашення боргів непідконтрольного Донбасу перед Україну за воду. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі ТКГ повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“В ході обговорення сторони показали загальну готовність відновити постачання води повному обсязі”, — повідомив М.Сайдік.
Учасники переговорів висловили готовність погасити заборгованість і відновити водопостачання на непідконтрольні українському урядові території ДНР та ЛНР.
Нагадаємо, українська сторона пояснила у Мінську причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО.
Як повідомляв УНН, наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 15 травня цього року.