ТКГ в Мінську обговорила питання водопостачання Донбасу

“В ході обговорення сторони показали загальну готовність відновити постачання води повному обсязі”, — повідомив М.Сайдік.

Учасники переговорів висловили готовність погасити заборгованість і відновити водопостачання на непідконтрольні українському урядові території ДНР та ЛНР.

Нагадаємо, українська сторона пояснила у Мінську причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО.

Як повідомляв УНН, наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 15 травня цього року.