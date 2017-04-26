ТКГ в Минске обсудила вопросы водоснабжения Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Переговорщики в Минске договорились о необходимости погашения долгов неподконтрольного Донбасса перед Украиной за воду. Об этом во время брифинга по результатам встречи ТКГ сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"В ходе обсуждения стороны показали общую готовность возобновить поставки воды полном объеме", - сообщил М.Сайдик.
Участники переговоров выразили готовность погасить задолженность и восстановить водоснабжение на неподконтрольные украинскому правительству территории ДНР и ЛНР.
Напомним, украинская сторона объяснила в Минске причины прекращения поставки электроэнергии в ОРЛО.
Как сообщал УНН, следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 15 мая этого года.