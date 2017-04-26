ТКГ в Минске обсудила вопросы водоснабжения Донбасса

"В ходе обсуждения стороны показали общую готовность возобновить поставки воды полном объеме", - сообщил М.Сайдик.

Участники переговоров выразили готовность погасить задолженность и восстановить водоснабжение на неподконтрольные украинскому правительству территории ДНР и ЛНР.

Напомним, украинская сторона объяснила в Минске причины прекращения поставки электроэнергии в ОРЛО.

Как сообщал УНН, следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 15 мая этого года.