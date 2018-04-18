ТКГ у Мінську обговорила питання відновлення мобільного зв'язку на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську було обговорено питання відновлення мобільного зв'язку на Донбасі. Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Так само як на рівні підгрупи, так і під час засідання ТКГ обговорено питання відновлення мобільного зв’язку на території ОРДО в технічній частині, а також щодо надання гарантій безпеки в разі здійснення відновлювальних робіт працівниками компанії “Водафон Україна”, — повідомила Оліфер.
Нагадаємо, заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін заявив, що на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей має бути розширений інтернет-доступ, особливо у сільській місцевості.