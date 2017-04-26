ТКГ домовилася найближчим часом провести верифікацію відмов громадян від переміщення на територію ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони домовилися про проведення верифікації відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частина Донбасу найближчим часом. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
“На 18 квітня 2017 року було заплановано верифікація відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частина Донбасу. Однак у зв’язку з позицією ОРДЛО захід було зірвано. За підсумками сьогоднішньої роботи узгоджено, що така верифікація відбудеться в найкоротші терміни, в ній також візьмуть участь представники ОБСЄ, СБУ, офісу українського омбудсмена, матері утримуваних осіб”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, під час минулого засідання гуманітарна група у Мінську домовилася про верифікацію відмови людей переміщатися до ОРДЛО.