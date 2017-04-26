ТКГ домовилася найближчим часом провести верифікацію відмов громадян від переміщення на територію ОРДЛО

“На 18 квітня 2017 року було заплановано верифікація відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частина Донбасу. Однак у зв’язку з позицією ОРДЛО захід було зірвано. За підсумками сьогоднішньої роботи узгоджено, що така верифікація відбудеться в найкоротші терміни, в ній також візьмуть участь представники ОБСЄ, СБУ, офісу українського омбудсмена, матері утримуваних осіб”, — повідомила Д.Оліфер.

Як повідомляв УНН, під час минулого засідання гуманітарна група у Мінську домовилася про верифікацію відмови людей переміщатися до ОРДЛО.