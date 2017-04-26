ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении верификации отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украины часть Донбасса в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"На 18 апреля 2017 было запланировано верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украины часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, во время прошлого заседания гуманитарная группа в Минске договорились о верификации отказа людей перемещаться в ОРДЛО.