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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43126 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО

Киев • УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении верификации отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украины часть Донбасса в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО

"На 18 апреля 2017 было запланировано верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украины часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, во время прошлого заседания гуманитарная группа в Минске договорились о верификации отказа людей перемещаться в ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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