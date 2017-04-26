ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО

"На 18 апреля 2017 было запланировано верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украины часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, во время прошлого заседания гуманитарная группа в Минске договорились о верификации отказа людей перемещаться в ОРДЛО.