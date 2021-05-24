Тиждень у Києві розпочався з дощу та заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектами Героїв Сталінграда, Степана Бандери, вулицями Семена Скляренка, Богатирська, Полярна, Вишгородська, просектом Правди.

Затори утворились на вулицях Олени Теліги, Щусєва, Юрія Ілленка, Січових Стрільців, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Народного Ополчення, Велика Васильківська, Миколи Грінченка.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. Окрім того, затори помітні на вулиці Центральній, Світлій, Колекторній, Бориспільському шосе, Анни Ахматової, Дарницькій площі, проспекті Визволителів, вулицях Миропільській та Братиславській.

Додамо

За прогнозами синоптиків, 24 травня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі значні дощі, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.