Неделя в Киеве началась с дождя и пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 24 мая, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, проспектами Героев Сталинграда, Степана Бандеры, улицами Семена Скляренко, Богатырская, Полярная, Вышгородская, просектом Правды.
Пробки образовались на улицах Елены Телиги, Щусева, Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улицах Народного Ополчения, Большая Васильковская, Николая Гринченко.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе. Кроме того, пробки заметны на улице Центральной, Светлой, Коллекторной, Бориспольском шоссе, Анны Ахматовой, Дарницкой площади, проспекте Освободителей, улицах Миропольской и Братиславской.
Добавим
По прогнозам синоптиков, 24 мая по Киеву облачно с прояснениями. Ночью значительные дожди, днем дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.