Тиждень у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Рух на всіх мостах, окрім моста Метро, а саме — на Північному, Південному, Патона та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектами Героїв Сталінграда, Степана Бандери, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Вишгородська, Кирилівська, Олени Теліги, Стеценка, Юрія Іллєнка.

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулицях Дегтярівська, Вадима Гетьмана, бульварі Вацлава Гавела, вулицях В’ячеслава Чорновола, Нова, Народного Ополчення, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Помітні затори проспектом Юрія Гагаріна, проспектом Миру, проспектом Визволителів, вулицями Миропільська, Оноре де Бальзака.

Додамо

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, у результаті чого в регіонах очікуються грози, град і шквальний вітер. Зокрема, у Києві та Київській області 17 травня грози, рівень небезпеки – "жовтий".