Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 17 мая, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, кроме моста Метро, а именно - на Северном, Южном, Патона и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, проспектами Героев Сталинграда, Степана Бандеры, улицами Богатырская, Семена Скляренко, Вышгородская, Кирилловская, Елены Телиги, Стеценко, Юрия Ильенко.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Дегтяревская, Вадима Гетьмана, бульваре Вацлава Гавела, улицах Вячеслава Черновола, Новая, Народного Ополчения, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Заметны пробки проспектом Юрия Гагарина, по проспекту Мира, проспекту Освободителей, улицам Миропольская, Оноре де Бальзака.
Добавим
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 мая, в Украине будет наблюдаться ухудшение погоды, в результате чего в регионах ожидаются грозы, град и шквальный ветер. В частности, в Киеве и Киевской области 17 мая грозы, уровень опасности - "желтый".