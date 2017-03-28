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Тиждень іспанського кіно пройде в Україні

Тиждень іспанського кіно пройде в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. 30 березня в столичному кінотеатрі “Київ” розпочнуться покази щорічного фестивалю “Тиждень іспанського кіно”. До програми “СінеФієсти” увійшли кращі іспанські фільми останніх років, передає УНН з посиланням на Cultprostir.

Відкриється “Тиждень” прем’єрою картини Фернандо Гонсалеса Моліни “Пальми в снігу”.

До програми п’ятнадцятої “СінеФієсти” увійшли картини: “Труман” Сеска Гая, “Нічні історії” Мануэли Бурло Морено, “Возз’єднання” Хонаса Труеби, “Нічого натомість” Даніеля Гузмана.

31 березня відбудеться єдиний показ “Ночі короткометражного кіно”, де глядачі познайомляться з кращими сучасними короткометражними стрічками Іспанії.

“Характер іспанського кіно відмінно збігається із загальним весняним настроєм. У ньому і кохання і емоції, і пристрасті, яскраві персонажі, і історії, що запам’ятовуються. При цьому воно говорить з глядачем на складні та вічні теми, як, наприклад, в стрічці „Возз’єднання“ Хонаса Труеби, зберігаючи легкість і неперевершену чарівність. І, звичайно, ні в якому разі не можна пропустити нашу найбільшу гордість — Ніч короткометражного кіно: 25 зірочок іспанського короткого метру, 25 фільмів, 353 захоплюючі хвилини!”- розповів Ярослав Юшков, директор дистриб’юторської компанії KINOVE.

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