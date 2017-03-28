Неделя испанского кино пройдет в Украине

Откроется "Неделя" премьерой картины Фернандо Гонсалеса Молины "Пальмы в снегу".

В программу пятнадцатой "СинеФиесты" вошли картины: "Труман" Сеска Гая, "Ночные истории" Мануэль бурлит Морено, "Воссоединение" Хонас Труэба, "Ничего взамен" Даниэля Гузмана.

31 марта состоится единственный показ "Ночи короткометражного кино", где зрители познакомятся с лучшими современными короткометражный фильм Испании.

"Характер испанского кино отлично совпадает с общим весенним настроением. В нем и любовь и эмоции и страсти, яркие персонажи, и истории, запоминающимися. При этом оно говорит со зрителем на сложные и вечные темы, как, например, в фильме "Воссоединение" Хонас Труэба, сохраняя легкость и непревзойденную очарование. И, конечно, ни в коем случае нельзя пропустить нашу самую гордость - Ночь короткометражного кино: 25 звезд испанского короткого метра, 25 фильмов, 353 захватывающие минуты! »- Рассказал Ярослав Юшков, директор дистрибьюторской компании KINOVE.