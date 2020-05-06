Титулований український гандбольний клуб підсилився воротарем європейської збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Попри триваючий карантин, відсутність ігор та повноцінних тренувань, ГК "Мотор" продовжив селекційну роботу. Про це інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Запоріжці оголосили про підписання білоруського легіонера — воротаря Івана Мороза. У “Моторі” Мороз стане другим білорусом-новобранцем в команді разом з лінійним В’ячеславом Бохановим. Другий зіграє за запорізький клуб також в новому сезоні.
27-ти семирічний голкіпер родом з міста Гомель. Там же він і починав свою спортивну кар’єру в складі місцевої команди “Гомель”. У столичному клубі “СКА-Мінськ” воротар виступав під 12-м номером і провів чотири сезони.
Крім цього Мороз є гравцем збірної Білорусі. Тут він уже виступає в футболці під номером “22”. За національну команду голкіпер зіграв сім матчів. У цьому сезоні він був в розширеному складі збірної на Євро-2020. Але на континентальній першості не виступав.
Зазначено, що Мороз в рамці воріт “Мотора” має замінити російського легіонера Віктора Кірєєва.