Титулованный украинский гандбольный клуб усилился вратарем европейской сборной

Запорожцы объявили о подписании белорусского легионера — вратаря Ивана Мороза. В “Моторе” Мороз станет вторым белорусом-новобранцем в команде вместе с линейным Вячеславом Боханова. Второй также сыграет за запорожский клуб в новом сезоне.

27-ти семилетний голкипер родом из города Гомель. Там же он и начинал свою спортивную карьеру в составе местной команды “Гомель”. В столичном клубе “СКА-Минск” вратарь выступал под 12-м номером и провел четыре сезона.

Кроме этого Мороз является игроком сборной Беларуси. Здесь он уже выступает в футболке под номером “22”. За национальную команду голкипер сыграл семь матчей. В этом сезоне он был в расширенном составе сборной на Евро-2020. Но на континентальном первенстве не выступал.

Отмечено, что Мороз в рамке ворот “Мотора” должен заменить российского легионера Виктора Киреева.