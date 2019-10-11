Титуловані збірні Німеччини та Аргентини провели товариський поєдинок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Збірні Німеччини та Аргентини з футболу провели товариський поєдинок на стадіоні "Сігнал Індуна Парк" в Дортмунді, повідомляє кореспондент УНН.
У першій половині результативний відрізок видав "бундестім" завдяки голу і результативній передачі від Сержа Гнарбі з "Баварії". Друге взяття воріт в активі Каверца. Відіграти один м'яч аргентинці зуміли зусиллями форварда "Байєра" Лукаса Аларіо, який забив ударом головою. За 5 хвилин до кінця основного часу вирівняти рахунок на табло зумів Лукас Окампос, який представляє французький "Монако" – 2:2.
Примітно, що зірковий форвард аргентинців Ліонель Мессі пропускав даний поєдинок.
Варто зауважити, що Німеччина з 4 титулами переможця чемпіонатів світу (1954, 1974, 1990, 2014 роки) посідає друге місце після Бразилії серед найбільш титулованих збірних планети. Аргентина входить до топ-5 найбільш титулованих в історії ЧС – два перемоги (1978, 1986 роки).