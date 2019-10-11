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Титулованные сборные Германии и Аргентины провели товарищеский поединок

Киев • УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сборные Германии и Аргентины по футболу провели товарищеский поединок на стадионе "Сигнал Индуно Парк" в Дортмунде, сообщает корреспондент УНН.

Титулованные сборные Германии и Аргентины провели товарищеский поединок

В первой половине результативный отрезок выдал "бундестим" благодаря голу и результативной передачи от Сержа Гнарби из "Баварии". Второе взятие ворот в активе Каверца. Отквитать один мяч аргентинцы сумели усилиями форварда "Байера" Лукаса Аларио, который забил ударом головой. За 5 минут до конца основного времени сравнять счет на табло сумел Лукас Окампос, представляющий французский "Монако" - 2:2.

Примечательно, что звездный форвард аргентинцев Лионель Месси пропускал данный поединок.

Стоит заметить, что Германия с 4 титулами победителя чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014 годы) занимает второе место после Бразилии среди самых титулованных сборных планеты. Аргентина входит в топ-5 самых титулованных в истории ЧМ - две победы (1978, 1986 годы).

Украинские Национальные Новости

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