Титуловані боксери Альварес і Головкін домовились провести бій-реванш
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Промоутер компанії "Golden Boy Promotions" та мексиканського боксера Сауля Альвареса - Оскар де ла Хойя, повідомив про те, що бій-реванш із казахом Геннадієм Головкіним відбудеться, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Я щасливий повідомити, що у нас є бій 15 вересня. # CaneloGGG2", - сказано у публікацію Де Ла Хойя в Twitter.
Головкін (38-0-1) і Альварес (49-1-2) вперше зустрілися восени 2017 року - бій закінчився нічиєю, що дозволило казаху зберегти титули чемпіона WBA, WBC у середній ваговій категорії.
Нагадаємо, друге протистояння між боксерами мало відбутися ще в травні цього року, але через провалений допінг-тест екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Альварес відбував піврічну дискваліфікацію.