Титул "Міс Всесвіт-2017" отримала представниця Індії

Корону переможниці вручила пуерторіканка Стефані Дель Вале — переможниця “Міс Всесвіт −2016”.

Зазначимо, друге почесне місце дісталось мексиканці Андреа Мезе, а третє місце присудили Стефані Хілл, представниці Великої Британії.

Україну на конкурсі цього року представляла переможниця національного відбору, “Міс Україна-2017” Поліна Ткач.

Нагадаємо, що переможниця конкурсу “Міс Туреччина” втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її записів у Twitter.

Як повідомляв УНН, у Луцьку п’яною за кермом затримали претендентку на титул “Міс Україна”.