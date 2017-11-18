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Титул "Міс Всесвіт-2017" отримала представниця Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Корону в конкурсі краси “Міс Всесвіт-2017”, який проходив в Китаї, виборола представниця Індії Мануши Чхиллар. Таке рішення, сьогодні, 18 листопада, винесло журі щорічного конкурсу, передає УНН.

Корону переможниці вручила пуерторіканка Стефані Дель Вале — переможниця “Міс Всесвіт −2016”.

Зазначимо, друге почесне місце дісталось мексиканці Андреа Мезе, а третє місце присудили Стефані Хілл, представниці Великої Британії.

Україну на конкурсі цього року представляла переможниця національного відбору, “Міс Україна-2017” Поліна Ткач.

Нагадаємо, що переможниця конкурсу “Міс Туреччина” втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її записів у Twitter.

Як повідомляв УНН, у Луцьку п’яною за кермом затримали претендентку на титул “Міс Україна”.

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