Титул "Міс Всесвіт-2017" отримала представниця Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Корону в конкурсі краси “Міс Всесвіт-2017”, який проходив в Китаї, виборола представниця Індії Мануши Чхиллар. Таке рішення, сьогодні, 18 листопада, винесло журі щорічного конкурсу, передає УНН.
Корону переможниці вручила пуерторіканка Стефані Дель Вале — переможниця “Міс Всесвіт −2016”.
Зазначимо, друге почесне місце дісталось мексиканці Андреа Мезе, а третє місце присудили Стефані Хілл, представниці Великої Британії.
Україну на конкурсі цього року представляла переможниця національного відбору, “Міс Україна-2017” Поліна Ткач.
Нагадаємо, що переможниця конкурсу “Міс Туреччина” втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її записів у Twitter.
Як повідомляв УНН, у Луцьку п’яною за кермом затримали претендентку на титул “Міс Україна”.