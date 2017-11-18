Титул "Мисс Вселенная-2017" получила представительница Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Корону в конкурсе красоты “Мисс Вселенная-2017”, который проходил в Китае, завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар. Такое решение, сегодня, 18 ноября, вынесло жюри ежегодного конкурса, передает УНН.
Корону победительнице вручила пуэрториканка Стефани Дель Вале — победительница “Мисс Вселенная-2016”.
Отметим, второе почетное место досталось мексиканке Андреа Мезе, а третье место присудили Стефани Хилл, представительнице Великобритании.
Украину на конкурсе в этом году представляла победительница национального отбора, “Мисс Украина-2017” Полина Ткач.
Напомним, что победительница конкурса “Мисс Турция” потеряла корону после того, как организаторы обратили внимание на одну из ее записей в Twitter.
Как сообщал УНН, в Луцке пьяной за рулем задержали претендентку на титул “Мисс Украина”.