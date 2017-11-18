Титул "Мисс Вселенная-2017" получила представительница Индии

Корону победительнице вручила пуэрториканка Стефани Дель Вале — победительница “Мисс Вселенная-2016”.

Отметим, второе почетное место досталось мексиканке Андреа Мезе, а третье место присудили Стефани Хилл, представительнице Великобритании.

Украину на конкурсе в этом году представляла победительница национального отбора, “Мисс Украина-2017” Полина Ткач.

Напомним, что победительница конкурса “Мисс Турция” потеряла корону после того, как организаторы обратили внимание на одну из ее записей в Twitter.

Как сообщал УНН, в Луцке пьяной за рулем задержали претендентку на титул “Мисс Украина”.