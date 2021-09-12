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В Стамбулі тисячі людей вийшли на вулиці: протестували проти нових COVID-правил

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Більше 2 тисяч турків провели демонстрацію в Стамбулі проти нових офіційних урядових вимог, пов'язаних з коронавірусом. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

В ході протесту люди без масок вигукували гасла, тримали плакати і турецькі прапори і співали пісні на захист того, що вони називали "правами особистості".

"Ця пандемія просто триває з ще більшими обмеженнями наших свобод, і їй немає кінця, - сказав один із протестувальників. - Маски, вакцини, тести ПЦР можуть стати обов'язковими. Ми тут, щоб висловити своє невдоволення цим".

Доповнення

У понеділок уряд країни почав вимагати докази вакцинації або негативного результату тесту на COVID-19 для всіх користувачів міжміських літаків, автобусів і поїздів, а також для тих, хто відвідує великі заходи, такі як концерти або театральні вистави.

Всі невакциновані шкільні співробітники зобов'язані проходити тест ПЛР два рази в тиждень. На публіці потрібні маски і соціальне дистанціювання.

Близько 64% турків отримали дві дози щеплення. В рамках національної програми, було проведено понад 100 мільйонів щеплень.

Проте, близько 23 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 реєструють щодня.

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