Тысячи людей в Стамбуле вышли на улицы: протестовали против новых COVID-правил
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Более 2 тысяч турок провели демонстрацию в Стамбуле против новых официальных правительственных требований, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
В ходе протеста люди без масок выкрикивали лозунги, держали плакаты и турецкие флаги и пели песни на защиту того, что они называли "правом личности".
"Эта пандемия просто продолжается с еще большими ограничениями наших свобод, и ей нет конца, - сказал один из протестующих. - Маски, вакцины, тесты ПЦР могут стать обязательными. Мы здесь, чтобы выразить свое недовольство этим".
Дополнение
В понедельник правительство страны начало требовать доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19 для всех пользователей междугородных самолетов, автобусов и поездов, а также для тех, кто посещает крупные мероприятия, такие как концерты или театральные представления.
Все вакцинированные школьные сотрудники обязаны проходить тест ПЦР два раза в неделю. На публике нужны маски и социальное дистанцирование.
Около 64% турок получили две дозы прививки. В рамках национальной программы было проведено более 100 млн прививок.
Однако, около 23 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 регистрируют ежедневно.