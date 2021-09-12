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Тысячи людей в Стамбуле вышли на улицы: протестовали против новых COVID-правил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Более 2 тысяч турок провели демонстрацию в Стамбуле против новых официальных правительственных требований, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

В ходе протеста люди без масок выкрикивали лозунги, держали плакаты и турецкие флаги и пели песни на защиту того, что они называли "правом личности".

"Эта пандемия просто продолжается с еще большими ограничениями наших свобод, и ей нет конца, - сказал один из протестующих. - Маски, вакцины, тесты ПЦР могут стать обязательными. Мы здесь, чтобы выразить свое недовольство этим".

Дополнение

В понедельник правительство страны начало требовать доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19 для всех пользователей междугородных самолетов, автобусов и поездов, а также для тех, кто посещает крупные мероприятия, такие как концерты или театральные представления.

Все вакцинированные школьные сотрудники обязаны проходить тест ПЦР два раза в неделю. На публике нужны маски и социальное дистанцирование.

Около 64% турок получили две дозы прививки. В рамках национальной программы было проведено более 100 млн прививок.

Однако, около 23 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 регистрируют ежедневно.

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