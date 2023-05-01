Тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Відновлено тиск у водопровідній мережі на лівому березі. Каналізаційна насосна станція «Позняки» працює. Про це повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал», пише УНН з посиланням на КМДА.
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Сьогодні вранці було пошкоджено електричне обладнання на одній із каналізаційних насосних станцій «Київводоканалу», стоки перевели на іншу станцію. Ця ситуація зумовила зниження тиску у водопровідній мережі лівобережної частини міста.
Фахівці «Київводоканалу» разом із підрядною організацією ліквідували пошкодження.
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