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Тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва відновлено

Тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва відновлено

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Відновлено тиск у водопровідній мережі на лівому березі. Каналізаційна насосна станція «Позняки» працює. Про це повідомляє ПрАТ «АК «Київводоканал», пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Сьогодні вранці було пошкоджено електричне обладнання на одній із каналізаційних насосних станцій «Київводоканалу», стоки перевели на іншу станцію. Ця ситуація зумовила зниження тиску у водопровідній мережі лівобережної частини міста.

Фахівці «Київводоканалу» разом із підрядною організацією ліквідували пошкодження.

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