Тиск Нацбанку на суди демонструє його безсилля діяти законно - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Спроби Нацбанку тиснути на суди у справах ліквідованих банках слід оцінювати як безсилля регулятора діяти законно. Таку думку у коментарі УНН висловив керуючий партнер юридичної фірми “Неоклеус і Довбенко” Андрій Довбенко.
За словами експерта, з юридичної точки зору, рішення судів на користь ліквідованих банків є повністю виправданими.
“Складається враження, що національний банківський регулятор керувався радше політичними мотивами, економічними, можливо, зобов’язаннями перед міжнародним співтовариством, радше ніж відповідністю процедури закону, ліквідуючи деякі банки. Так, недосконалість законодавства в цій сфері ставила НБУ в скрутне становище при прийнятті рішення, але “революційна доцільність” часто переважала відверту неправомірність вжитих заходів,” — розповів експерт.
“Тому немає нічого дивного в тому, що адміністративний суд стає на бік приватного сектору. Більше того, спроби тиску на суд з боку НБУ, широко висвітлені в пресі, натякають на безсилля головного банку країни у діях законними методами для доведення своєї позиції,” — наголосив А. Довбенко.
Нагадаємо, незаконно ліквідованими визнано банки: “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, Укрінбанк", Київська Русь“, “Східно-промисловий банк”, “КСГ банк”, “ТК Кредит”, “Банк Велес”, “Радикал банк”, “Фінансова ініціатива”, “Хрещатик”, “Михайлівський”.
Раніше повідомлялось, що на голову ВСУ намагалась тиснути голова Нацбанку В.Гонтарева. Після того, як суди визнали незаконною ліквідацію 12 банків, В.Гонтарева закликала ВСУ та інші суди не приймати рішень на користь ліквідованих банків.