Давление Нацбанка на суды демонстрирует его бессилие действовать законно - эксперт

По словам эксперта, с юридической точки зрения, решения судов в пользу ликвидируемых банков полностью оправданными.

"Создается впечатление, что национальный банковский регулятор руководствовался скорее политическими мотивами, экономическими, возможно, обязательствами перед международным сообществом, скорее чем соответствием процедуры закона, ликвидируя некоторые банки. Так, несовершенство законодательства в этой сфере ставила НБУ в затруднительное положение при принятии решения, но "революционная целесообразность" часто преобладала откровенную неправомерности принятых мер ", - рассказал эксперт.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что административный суд становится на сторону частного сектора. Более того, попытки давления на суд со стороны НБУ, широко освещены в прессе, намекают на бессилие главного банка страны в действиях законными методами для доказательства своей позиции ", - отметил А. Довбенко.

Напомним, незаконно ликвидированными признано банка: "Союз", "Премиум", "Капитал", Укринбанк "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "КСГ банк", "ТК Кредит", "Банк Велес", "Радикал банк "," Финансовая инициатива "," Крещатик "," Михайловский ".

Ранее сообщалось, что на голову ВСУ пыталась давить глава Нацбанка В.Гонтарева. После того, как суды признали незаконной ликвидацию 12 банков, В.Гонтарева призвала ВСУ и другие суды не принимать решений в пользу ликвидируемых банков.