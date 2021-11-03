Тищенко: незаконні рішення депутатів Закарпатської облради непоправно позначаться на реалізації інфраструктурних проектів та інвесткліматі в області

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45339 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 79976 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 75207 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 75364 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85740 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65790 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62548 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134745 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84345 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238763 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13946 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10073 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 11717 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 7830 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11072 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102658 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134749 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238766 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413359 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19647 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25633 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26426 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28157 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78369 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Тищенко: незаконні рішення депутатів Закарпатської облради непоправно позначаться на реалізації інфраструктурних проектів та інвесткліматі в області

Київ • УНН

 • 25333 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 28 жовтня у неправовий спосіб з порушенням законодавства та регламенту в Ужгороді відбулася так звана “сесія Закарпатської обласної ради” на якій, зокрема, нібито зняли голову Олексій Петрова. Голова Закарпатської організації партії “Слуга народу” Микола Тищенко під час брифінгу у Верховній Раді 3 листопада разом з іншими народними депутатами наголосив, що рішення депутатського зібрання можуть негативно позначатись на реалізації необхідних інфраструктурних проектів та інвестиційному кліматі у регіоні, передає УНН.

Тищенко: незаконні рішення депутатів Закарпатської облради непоправно позначаться на реалізації інфраструктурних проектів та інвесткліматі в області

Деталі

Під час свого виступу Микола Тищенко повідомив про те, що 28 жовтня голова облради заявив про перенесення сесії саме через те, що закарпатці “категорично проти реорганізації медичних закладів”.

Ця реорганізація позбавить лікарні фінансування на декілька місяців — через необхідність переукладання договорів з НСЗУ. А також дестабілізує медичний персонал, який повідомляється про звільнення і далі має перейти в єдину юрособу — тобто під час піку коронавірусу, замість лікування всі будуть займатися юридичними паперами.

Наголосивши на юридичній неспроможності звичайного депутатського зібрання приймати такі важливі рішення, Микола
Тищенко заявив про категоричне несприйняття такої стратегії усіма депутатами від партії “Слуги народу” та підкреслив: “Закарпаттю потрібен розвиток, а не конфлікти”.

У свою чергу, народний депутат Михайло Лаба заявив, що найближчим часом у юридичний спосіб судом буде дана оцінка подіям 28 жовтня у стінах Закарпатської облради: “28 жовтня нашими депутатами було підтримано пропозицію про перенесення сесії. Все інше — спекуляції наших опонентів. Робіть усе в законний спосіб, слідкуйте за демократичними цінностями та поважайте закарпатців! ... Ми робимо цю заяву на підтримку нашої фракції в Закарпатській обласній раді „Слуги Народу“, всіх місцевих рад та ОТГ — ми вас захистимо від свавілля. Все необхідне для цього у виконавчої влади і в нас є”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13