Тищенко: незаконні рішення депутатів Закарпатської облради непоправно позначаться на реалізації інфраструктурних проектів та інвесткліматі в області

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Під час свого виступу Микола Тищенко повідомив про те, що 28 жовтня голова облради заявив про перенесення сесії саме через те, що закарпатці “категорично проти реорганізації медичних закладів”.

Ця реорганізація позбавить лікарні фінансування на декілька місяців — через необхідність переукладання договорів з НСЗУ. А також дестабілізує медичний персонал, який повідомляється про звільнення і далі має перейти в єдину юрособу — тобто під час піку коронавірусу, замість лікування всі будуть займатися юридичними паперами.

Наголосивши на юридичній неспроможності звичайного депутатського зібрання приймати такі важливі рішення, Микола

Тищенко заявив про категоричне несприйняття такої стратегії усіма депутатами від партії “Слуги народу” та підкреслив: “Закарпаттю потрібен розвиток, а не конфлікти”.

У свою чергу, народний депутат Михайло Лаба заявив, що найближчим часом у юридичний спосіб судом буде дана оцінка подіям 28 жовтня у стінах Закарпатської облради: “28 жовтня нашими депутатами було підтримано пропозицію про перенесення сесії. Все інше — спекуляції наших опонентів. Робіть усе в законний спосіб, слідкуйте за демократичними цінностями та поважайте закарпатців! ... Ми робимо цю заяву на підтримку нашої фракції в Закарпатській обласній раді „Слуги Народу“, всіх місцевих рад та ОТГ — ми вас захистимо від свавілля. Все необхідне для цього у виконавчої влади і в нас є”.