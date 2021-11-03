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Тищенко: незаконные решения депутатов Закарпатского облсовета непоправимо скажутся на реализации инфраструктурных проектов и инвестклимате в области

Киев • УНН

 • 25333 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 28 октября неправовым способом с нарушением законодательства и регламента в Ужгороде состоялась так называемая “сессия Закарпатского областного совета” на которой, в частности, якобы сняли голову Алексей Петрова. Председатель Закарпатской организации партии “Слуга народа” Николай Тищенко во время брифинга в Верховной Раде 3 ноября вместе с другими народными депутатами подчеркнул, что решение депутатского собрания могут негативно сказываться на реализации необходимых инфраструктурных проектов и инвестиционном климате в регионе, передает УНН.

Тищенко: незаконные решения депутатов Закарпатского облсовета непоправимо скажутся на реализации инфраструктурных проектов и инвестклимате в области

Детали

Во время своего выступления Николай Тищенко сообщил о том, что 28 октября председатель облсовета заявил о переносе сессии именно из-за того, что закарпатцы “категорически против реорганизации медицинских учреждений”.

Эта реорганизация лишит больницы финансирования на несколько месяцев из-за необходимости перезаключения договоров с НСЗУ. А также дестабилизирует медицинский персонал, который сообщается об увольнении и дальше должен перейти в одно юрлицо — то есть во время пика коронавируса, вместо лечения все будут заниматься юридическими бумагами.

Отметив о юридической несостоятельности обычного депутатского собрания принимать такие важные решения, Николай
Тищенко заявил о категорическом неприятии такой стратегии всеми депутатами от партии “Слуги народа” и подчеркнул: “Закарпатью нужно развитие, а не конфликты”.

В свою очередь, народный депутат Михаил Лаба заявил, что в ближайшее время в юридический способ судом будет дана оценка событиям 28 октября в стенах Закарпатского облсовета: “28 октября нашими депутатами было поддержано предложение о переносе сессии. Все остальное - спекуляции наших оппонентов. Делайте все законно, следите за демократическими ценностями и уважайте закарпатцев! Мы делаем это заявление в поддержку нашей фракции в Закарпатском областном совете "Слуги народа", всех местных советов и ОТГ — мы вас защитим от произвола. Все необходимое для этого у исполнительной власти и у нас есть”.

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