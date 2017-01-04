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Типографічний цех горів у Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Вчора, 3 січня до ліквідації пожежі типографічного цеху у Дніпрі було залучено 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, 3 січня о 19:12 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховій споруді, на території Соборного району міста Дніпро по вулиці Академіка Стародубова.

По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла у типографічному цеху ТОВ. Вогнем пошкоджено типографічне обладнання та знищено папір в цеху на загальній площі 60 м2. Евакуація не проводилась, загиблих та постраждалих не має. Рятувальниками пожежу локалізовано вже о 20:15, а повністю ліквідовано о 20:39.

Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.

Українські Національні Новини

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