Типографічний цех горів у Дніпрі

Так, 3 січня о 19:12 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одноповерховій споруді, на території Соборного району міста Дніпро по вулиці Академіка Стародубова.

По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла у типографічному цеху ТОВ. Вогнем пошкоджено типографічне обладнання та знищено папір в цеху на загальній площі 60 м2. Евакуація не проводилась, загиблих та постраждалих не має. Рятувальниками пожежу локалізовано вже о 20:15, а повністю ліквідовано о 20:39.

Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються правоохоронними органами.