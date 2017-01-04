Цех типографии горел в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Вчера, 3 января к ликвидацию пожара типографического цеха в Днепре привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.
Так, 3 января в 19:12 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании, на территории Соборного района города Днепр по улице Академика Стародубова.
По прибытию на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в цехе типографии ООО. Огнем повреждено оборудование и уничтожена бумага на общей площади 60 м2. Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет. Спасателями пожар локализован уже в 20:15, а полностью ликвидирован в 20:39.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.