Тіньова зайнятість: у січні-липні майже 9 тисяч підприємців працювали нелегально
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За результатами перевірок у січні-липні податківці зобов'язали зареєструватись 8,8 підприємців, які працювали не офіційно. Про це повідомили у ДФС, передає УНН.
“За січень-липень 2018 року до державної реєстрації залучено 8,8 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність не офіційно. До бюджетів додатково сплачено 9,3 млн грн податків та зборів та 10,6 млн грн єдиного внеску”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з початку в результаті перевірок підприємців щодо дотримання норм податкового законодавства, порушення при виплаті зарплат та інших доходів виявлено в 47% випадків.
У результаті перевірок порушникам донараховано до сплати до бюджетів майже 607 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 167 млн грн ЄСВ та 26 млн грн військового збору.
Крім того, податкові перевірки дозволили виявити 4,2 тис. найманих осіб, які працювали без оформлення трудових відносин.
За 7 місяців роботодавцями додатково укладено 24,8 тис. трудових договорів з найманими працівниками.
Нагадаємо, тіньова зайнятість в Україні скоротилася до 21,8% з 22,3% у минулому році.