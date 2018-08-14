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Теневая занятость: в январе-июле почти 9 тысяч предпринимателей работали нелегально

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. По результатам проверок в январе-июле налоговики обязали зарегистрироваться 8,8 предпринимателей, работавших не официально. Об этом сообщили в ГФС, передает УНН.

Теневая занятость: в январе-июле почти 9 тысяч предпринимателей работали нелегально

“За январь-июль 2018 года к государственной регистрации привлечено 8,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность не официально. В бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала года в результате проверок предпринимателей на соблюдению норм налогового законодательства, нарушения при выплате зарплат и других доходов обнаружено в 47% случаев.

В результате проверок нарушителям доначислено к уплате в бюджеты почти 607 млн ​​грн налога на доходы физических лиц, 167 млн ​​грн ЕСВ и 26 млн грн военного сбора.

Кроме того, налоговые проверки позволили выявить 4,2 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений.

За 7 месяцев работодателями дополнительно заключено 24,8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

Напомним, теневая занятость в Украине сократилась до 21,8% с 22,3% в прошлом году.

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