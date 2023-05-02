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Tinder "свайпнув" росію ліворуч: компанія покине ринок рф до 30 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Власник застосунку для пошуку знайомств Tinder Match Group заявив, що покине росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини, зазначає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Ми прагнемо захищати права людини», – наголосили у компанії у щорічному звіті про вплив, опублікованому в понеділок.

«Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року».

Деталі

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp сказав, що Match подала приклад для інших, пов’язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ.

Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary, сказав Reuters, що бізнес, який торгує на довірі, мав вагомі причини залишити росію: «Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави».

Нагадаємо, що багато провайдерів цифрових послуг у росії, як-от Spotify і Netflix, припинили роботу незабаром після того, як москва почала військову кампанію в Україні в лютому 2022 року.

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