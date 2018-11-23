Тимошенко: фінансування освіти – це інвестиції в людський капітал і гарантії національної безпеки

Лідер “Батьківщини” переконана, модернізувати та розвинути національну систему освіти допоможе встановлення правильних державних нормативів витрат на навчання кожної дитини.

Як пояснила Голова партії, розрахунки цього нормативу у країнах світу різняться: в Україні на середню освіту на одного учня витрачають 1260 дол. на рік, а в Литві — 5 292 дол., що у 4,2 раза вище. Наприклад, у Польщі діти у 5 разів більше забезпечені всім необхідним для того, щоб підготуватися до дорослого життя, зауважила політик.

У ці нормативи треба включити всі необхідні кошти для гідних зарплат освітян, організації учбового процесу, для повного матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, зазначила Юлія Тимошенко. Асигнування на освіту мають забезпечити повну модернізацію та розвиток національної системи освіти, наголосила вона.

На переконання лідера “Батьківщини”, держава повинна розглядати витрати на освіту не як соціальне благо чи тяжкий обов’язок, а як інвестиції у людський капітал, запоруку конкурентоспроможності держави та національної безпеки.

Окрім того, потрібно, щоб всі навчальні заклади отримали самостійність в організації учбового процесу та могли раціонально витрачати кошти.

Вкрай важливим є і повернення престижу професії вчителя, адже без цього про успіхи України можна забути, вважає лідер партії. Державною стратегією стане створення умов для освітян, щоб кожен вчитель хотів віддано працювати, а не “думав, як прогодувати сім’ю”. І з огляду на це, вкрай необхідно встановити гідні зарплати для них.

“Мене обурює, що уряд встановив європейський рівень зарплат: суддям — 300 тис. грн на місяць, керівному менеджменту „Нафтогазу“ — 1 млн грн на місяць, а освітянам платять менше, ніж прибиральницям в Адміністрації Президента. Що це за політика така?” — обурилася вона.

Юлі Тимошенко також звернула увагу на те, що в Україні наразі відсутні вчителі віком до 30 років і практично відсутні — віком від 30-40 років, а в педагогічних вишах зі 120 місць займаються лише 11.

“Треба негайно запроваджувати навчання на педагогічних спеціальностях виключно за держзамовленнями, забезпечити підвищену стипендію в педагогічних вишах, гідну зарплату та підвищені соцгарантії вчителям, вирішити житлове питання. За наступних 5 років або ми досягаємо в рівні оплати освітян мінімуму Литви або Польщі, або нам треба ставити хрест на розвитку освіти”, — заявила вона.

Пріоритетними кроками також стануть надання державою безоплатної освіти на всіх рівнях, так як це здійснюється майже в усіх цивілізованих країнах світу.

Окрім того, Юлія Тимошенко згадала і про систему професійно-технічної освіти, яку знищували свідомо з 2015 року вольовим рішення президента та уряду. Тоді повністю скасували їхнє фінансування, заклади освіти залишили без субсидій, без фінансового забезпечення, що призвело до скорочення кількості цих закладів. Саме тому, за її словами, одним з пріоритетів нової влади стане відновлення фінансування професійно-технічної освіти.