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Тимошенко: финансирование образования - это инвестиции в человеческий капитал и гарантии национальной безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Адекватные нормы расходов на образование каждого ребенка, возрождение системы профессионально-технического образования, осовременивание стипендий, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей - это основные приоритеты новой власти в области образования. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого», который проходит сегодня в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .

Лидер "Батькивщины" убеждена, модернизировать и развить национальную систему образования поможет установление правильных государственных нормативов затрат на обучение каждого ребенка.

Как пояснила председатель партии, расчеты этого норматива в странах мира различаются: в Украине на среднее образование на одного ученика тратят 1260 долл. в год, а в Литве - 5292 долл., что в 4,2 раза выше. Например, в Польше дети в 5 раз больше обеспечены всем необходимым для того, чтобы подготовиться к взрослой жизни, заметила политик.

В эти нормативы надо включить все необходимые средства для достойных зарплат педагогов, организации учебного процесса, для полного материально-технического обеспечения образовательных учреждений, отметила Юлия Тимошенко. Ассигнования на образование должны обеспечить полную модернизацию и развитие национальной системы образования, отметила она.

По мнению лидера "Батькивщины", государство должно рассматривать расходы на образование не как социальное благо или тяжкая обязанность, а как инвестиции в человеческий капитал, залог конкурентоспособности государства и национальной безопасности.

Кроме того, нужно, чтобы все учебные заведения получили самостоятельность в организации учебного процесса и могли рационально тратить средства.

Крайне важно и возвращение престижа профессии учителя, ведь без этого об успехах Украины можно забыть, считает лидер партии. Государственной стратегией станет создание условий для педагогов, чтобы каждый учитель хотел преданно работать, а не "думал, как прокормить семью". И учитывая это, крайне необходимо установить достойные зарплаты для них.

"Меня возмущает, что правительство установило европейский уровень зарплат: судьям - 300 тыс. Грн в месяц, руководящему менеджмента" Нафтогаза "- 1 млн грн в месяц, а педагогам платят меньше, чем уборщицам в Администрации Президента. Что это за политика такая? »- возмутилась она.

Юлии Тимошенко также обратила внимание на то, что в Украине пока отсутствуют учителя в возрасте до 30 лет и практически отсутствуют - в возрасте от 30-40 лет, а в педагогических вузах из 120 мест занимаются лишь 11.

"Надо немедленно вводить обучение на педагогических специальностях исключительно по госзаказам, обеспечить повышенную стипендию в педагогических вузах, достойную зарплату и повышенные соцгарантии учителям, решить жилищный вопрос. За следующие 5 лет или мы достигаем в уровне оплаты педагогов минимума Литвы или Польши, или нам надо ставить крест на развитии образования ", - заявила она.

Приоритетными шагами также станут предоставление государством бесплатного образования на всех уровнях, так как это осуществляется почти во всех цивилизованных странах мира.

Кроме того, Юлия Тимошенко вспомнила и о системе профессионально-технического образования, которое уничтожали сознательно с 2015 года волевым решением президента и правительства. Тогда полностью отменили их финансирования, учебные заведения оставили без субсидий, без финансового обеспечения, что привело к сокращению количества этих заведений. Именно поэтому, по ее словам, одним из приоритетов новой власти станет восстановление финансирования профессионально-технического образования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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