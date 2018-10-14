Тимошенко: Донбас буде звільнено, а нова влада займеться розвитком деокупованих територій

Лідер “Батьківщини” поспілкувалась з представником місцевої влади та з людьми, які знаходились на КПВВ, щоб зрозуміти реальний обсяг проблем, що потребують першочергового вирішення.

“Після зміни влади часу на складання планів не буде. Треба буде діяти негайно”, — наголосила вона.

Як з’ясувалося, чи не найбільше людей хвилює процедура виплати пенсій. Українці, які живуть в окупованих районах, але повинні їздити за грошима на вільну від агресора територію, попросили Юлію Тимошенко спростити існуючий механізм.

Ще одна важлива проблема — розвиток регіону після деокупації. Голова партії запевнила, що нова влада одразу відкоригує бюджет на 2019 рік з урахуванням фінансування територій, які знаходяться на лінії зіткнення. Також буде впроваджено спецкоефіцієнт при наданні субвенцій для цих територій на освіту, охорону здоров’я та посилення соцзахисту людей, які там мешкають.

Юлія Тимошенко попросила українців триматися, “бо мир обов’язково прийде”.

Мінські угоди вона вкотре назвала тупиковими: “Треба будувати переговорний процес на базі Будапештської угоди. Саме політико-дипломатичним шляхом можна повернути мир в Україну. Настав час інакше розмовляти з цивілізованим світом”.

Лідер “Батьківщини” заявила, що її команда має стратегію миру: “Я впевнена, що ми зможемо організувати переговорний процес”.

Юлія Тимошенко також поспілкувалась з бійцями, які несуть службу на блокпосту неподалік від лінії зіткнення, привітала їх із Днем захисника України та привезла подарунки, які їм необхідні.