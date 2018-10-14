Тимошенко Донбасс будет освобожден, а новая власть займется развитием деокупованих территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Донбасс будет освобожден, а новая власть будет уделять достаточное внимание решению вопросов деокупованих территорий. Об этом Юлия Тимошенко, которая провела День защитника Украины на Донбассе, заявила во время пребывания в Станице Луганской, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .
Лидер "Батькивщины" пообщалась с представителем местной власти и с людьми, которые находились на КПВВ, чтобы понять реальный объем проблем, требующих первоочередного решения.
"После смены власти времени на составление планов не будет. Надо будет действовать немедленно ", - подчеркнула она.
Как выяснилось, больше всего людей волнует процедура выплаты пенсий. Украинцы, которые живут в оккупированных районах, но должны ездить за деньгами на свободную от агрессора территорию, попросили Юлию Тимошенко упростить существующий механизм.
Еще одна важная проблема - развитие региона после деоккупации. Председатель партии заверила, что новая власть сразу откорректирует бюджет на 2019 с учетом финансирования территорий, которые находятся на линии соприкосновения. Также будет внедрена спецкоэффициенты при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там живут.
Юлия Тимошенко попросила украинский держаться, "потому мир обязательно придет".
Минские соглашения она в очередной раз назвала тупиковыми: "Надо строить переговорный процесс на базе Будапештской соглашения. Именно политико-дипломатическим путем можно вернуть мир в Украине. Пора иначе разговаривать с миром ".
Лидер "Батькивщины" заявила, что ее команда стратегию мира: "Я уверена, что мы сможем организовать переговорный процесс".
Юлия Тимошенко также пообщалась с бойцами, которые несут службу на блокпосту неподалеку от линии соприкосновения, поздравила их с Днем защитника Украины и привезла подарки, которые им необходимы.